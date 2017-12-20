Ag. Keseru: "Fiorentina molto interessata, ci ho parlato. Può arrivare a Firenze a parametro zero..."

Claudiu Keseru potrebbe arrivare a parametro zero alla Fiorentina. L’attaccante romeno classe ’86 gioca nel Ludogorets da cui si libererà a giugno 2018. Ruggero Lacerenza, agente e intermediario del g...

Claudiu Keseru potrebbe arrivare a parametro zero alla Fiorentina. L’attaccante romeno classe ’86 gioca nel Ludogorets da cui si libererà a giugno 2018. Ruggero Lacerenza, agente e intermediario del giocatore per l’Italia, ne ha parlato ad EuropaCalcio.it: "In Italia ho avuto contatti con Torino, Sassuolo, Sampdoria e Fiorentina. Queste ultime due sono particolarmente interessate. Il giocatore ha un contratto con il Ludogorets fino a fine giugno 2018. E’ difficile che si sposti a gennaio, ma in caso di necessità potrebbe accadere. Valore di mercato? Circa 1,5 milioni di euro".