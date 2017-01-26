Ag. Giaccherini: "Lo vuole la Roma ma occhio a Fiorentina e Torino..."

Le parole di Furio Valcareggi, agente di Giaccherini

L'agente di Emanuele Giaccherini attualmente in forza al Napoli, Furio Valcareggi ha cosi parlato ai colleghi di soccernews24.it del suo assistito:

"Il giocatore è alla fine della sua esperienza a Napoli e vorrebbe chiedere la cessione anche se la decisione finale spetta alla società partenopea. La squadra che attualmente si è interessata ad Emanuele è la Roma di Luciano Spalletti bensì non siano da escludere le piste che porterebbero il mio assistito alla corte di Fiorentina e Torino. Le voci su Milan e Genoa? da escludere, niente di vero".

Il giocatore in estate era già stato accostato alla Fiorentina per poi accasarsi a Napoli, vedremo se questo matrimonio alla fine si farà...