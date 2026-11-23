Ag. Dragusin: "Radu sarà in forma da febbraio, l'obbligo di riscatto scatta dopo 22 presenze"

Le parole dell'agente di Dragusin

Florin Manea, agente di Radu Dragusin, ha parlato a digisport.ro: "Ho visto la partita contro la Polonia e alcune fasi della partita contro la Bosnia ed Erzegovina. Radu ha giocato bene. Ho detto che, finché Radu Dragusin rimarrà, penso che raggiungerà la sua forma migliore intorno a febbraio. Ha bisogno di tempo. Rimanere per un anno e mezzo non è facile. È sulla strada giusta, gioca nella Fiorentina. È normale commettere errori, tutti commettono errori. La maggior parte dei suoi progressi sono in aumento. Vogliamo sempre di più, questo è chiaro".

Sul riscatto: "Ha già disputato 13 partite con la Fiorentina. La clausola delle 22 partite? C'è. Conosco Fabio Paratici molto bene da molto tempo. Che referenze dovrei avere? Radu gioca una partita alla volta, non devo chiamarlo tutto il giorno. Non sanno chi hanno preso? Soprattutto Fabio, che conosce Radu fin da quando era bambino".