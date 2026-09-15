Ag. Dragusin: “Non avevo dubbi che sarebbe tornato ai suoi livelli. La Fiorentina è perfetta per lui”

L’agente di Dragusin ha parlato del suo assistito

L’agente di Radu Dragusin è intervenuto a Digisporr.ro per parlare delle prestazioni del suo assistito:

“Ha scelto la Fiorentina, una squadra con una grande storia in Italia. Credo che Radu Dragusin abbia preso la decisione giusta e che sia un passo avanti nella sua carriera. Qui giocherà molto di più. Firenze è una città bellissima e penso che questo trasferimento gli si addica già perfettamente. Il cibo è migliore che in Inghilterra, il clima è molto piacevole, quindi lì ha tutto ciò di cui ha bisogno."

“La Serie A, anche se non è più ai livelli migliori degli ultimi 10-15 anni, resta comunque uno dei migliori campionati al mondo. Ripeto, è un passo avanti, è arrivato alla Fiorentina e sta giocando partita dopo partita. Farà sempre meglio"

"Ieri sera, secondo me Radu ha giocato una buona partita, solida. Non ero preoccupato, sapevo che prima o poi sarebbe tornato ai suoi livelli abituali. È un giocatore dominante, è così che si esprime in campo, ma ha avuto un lungo periodo di inattività ed è stato normale, in un certo senso."

Ho avuto quelle discussioni con lui dopo la partita contro il Frosinone, che non mi era piaciuta. Ho visto che Adrian Mutu la pensava come me. Io e Radu parliamo sempre e apportiamo modifiche strada facendo. Ha giocato bene con il Torino, e con il Venezia anche meglio.

La dichiarazioni di Adrian Mutu non erano sbagliate. È esattamente quello che gli ho detto: "Ehi, sei Radu Drăgușin! Hai giocato in Inghilterra". Tuttavia, è normale, dopo un anno senza giocare, perdere fiducia. Non è un robot, è anche lui un essere umano. Gli ho ricordato il suo valore e di non dimenticarlo mai"