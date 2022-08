Ag. Delle Monache: “Siamo molto contenti. Abbiamo messo la Sampdoria davanti alla Fiorentina”

Marco Delle Monache è un nuovo giocatore della Sampdoria. Il giovane prodotto del Pescara è stato per molto tempo nel mirino della Fiorentina ma l’inserimento dei blucerchiati a cambiato totalmente le carte in tavola. Intervenuto ai microfoni di Sampdorianews.net, l’agente del calciatore ha parlato del trasferimento in blucerchiato del suo assistito: “Siamo molto contenti, abbiamo messo la Sampdoria davanti a tutte le altre squadre, tra le quali Fiorentina, Sassuolo e un club tedesco”.

