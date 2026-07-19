Ag. Croci: "La Fiorentina punta forte su di lui. Talenti con le sue qualità ce ne sono pochi"

Le parole del procuratore di Federico Croci

Dopo il trionfo all'Europeo Under 17 e il recente rinnovo con la Fiorentina, Federico Croci è stato aggregato alla prima squadra per il ritiro estivo agli ordini di Fabio Grosso. Del giovane attaccante ha parlato ai microfoni di TMW il procuratore Andrea Ritorni, molto vicino a Michael Kayode:

"Ora farà la pre season con la prima squadra, la Fiorentina lo ha trattenuto perché ci vuole puntare, Federico è tenuto in forte considerazione, il club con lui sta facendo un lavoro importante di crescita. Sono convinto che lui lavorerà con la testa giusta e che dunque possa fare bene in questa stagione e magari togliersi anche qualche soddisfazione in prima squadra. Deve stare con i piedi per terra e migliorarsi, ma per me come lui ce ne sono pochi con quelle doti innate".