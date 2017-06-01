Ag. Badelj: "Buone probabilità che Milan lasci Firenze. Lazio? Ancora nessun contatto"

Sarà un'estate movimentata quella di Milan Badelj e del suo agente Dejan Joksimovic. Nel frattempo il procuratore in questione, ha rilasciato delle interessanti indiscrezioni circa il futuro del suo a...

Sarà un'estate movimentata quella di Milan Badelj e del suo agente Dejan Joksimovic. Nel frattempo il procuratore in questione, ha rilasciato delle interessanti indiscrezioni circa il futuro del suo assistito, alla testata giornalistica laziopress.it. Queste le parole di Joksimovic: "Non ho avuto contatti con la Lazio. Posso dire che è ancora presto per parlare del futuro del mio assistito. Il contratto con la Fiorentina scade il prossimo anno, perciò credo che ci siano buone possibilità di lasciare Firenze in questa sessione estiva di calciomercato", lasciando intendere una ormai più che probabile partenza del giocatore ma escludendo accordi già presi con altre squadre."