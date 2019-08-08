Affare fatto, Pulgar è viola per dieci milioni di euro. Il Bologna si tiene anche...
Come riporta Sky, la Fiorentina ha preso Erick Pulgar. Il duttile centrocampista sta già raggiungendo Firenze e potrebbe svolgere le visite in serata oppure nella giornata di domani. La società viola...
A cura di Redazione Labaroviola
08 agosto 2019 19:44
Come riporta Sky, la Fiorentina ha preso Erick Pulgar. Il duttile centrocampista sta già raggiungendo Firenze e potrebbe svolgere le visite in serata oppure nella giornata di domani. La società viola ha pagato una cifra molto vicina alla clausola. Sempre secondo l'emittente satellitare il Bologna si è tenuto una percentuale sulla futura vendita, il contratto sarà di 1.3 milioni di euro annui