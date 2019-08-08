Affare fatto, Pulgar è viola per dieci milioni di euro. Il Bologna si tiene anche...

Come riporta Sky, la Fiorentina ha preso Erick Pulgar. Il duttile centrocampista sta già raggiungendo Firenze e potrebbe svolgere le visite in serata oppure nella giornata di domani. La società viola...

A cura di Redazione Labaroviola 08 agosto 2019 19:44

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