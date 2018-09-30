ADV presente ieri al centro sportivo 'Davide Astori' : "Orgoglioso di come avete giocato a Milano"

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Il patron della Fiorentina Andrea Della Valle ieri ha dedicato la sua intera giornata a supportare la propria squadra alla vigilia del match contro l'Atalanta presso il centro sportivo "Davide Astori"; facendo ancora una volta intendere ai tifosi la volontà della società di essere sempre più presente. Presenti all'allenamento anche i suoi dirigenti, da Corvino a Freitas. Della Valle vorrebbe dimostrare questo chiaro ravvicinamento anche attraverso la presenza in tribuna al match di questo pomeriggio; preceduta dalla mattinata odierna trascorsa assieme alla squadra.

Secondo il Corriere dello Sport-Stadio il patron si sarebbe avvicinato ai margini del campo centrale e avrebbe parlato direttamente alla squadra. Queste sarebbero state le sue parole:

“Sono orgoglioso di come avete giocato a Milano.Siete stati protagonisti di una gara bellissima, sempre così“.

A sorpresa poi il capitano German Pezzella si sarebbe avvicinato a Andrea della Valle con una maglia viola personalizzata col numero 53, gli anni compiuti dal patron mercoledì scorso. Omaggio della squadra per il lieto traguardo.

Martina Stratini

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