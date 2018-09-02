ADV: “È un gruppo che non vuole mai mollare, vittoria importantissima. Spero sia niente per Lafont”

Il patron della Fiorentina, Andrea Della Valle, ha parlato nel post match ai microfoni di Violachannel. Queste le sue dichiarazioni:“Una partita molto tattica e a tratti giocata a livello psicologico....

Il patron della Fiorentina, Andrea Della Valle, ha parlato nel post match ai microfoni di Violachannel. Queste le sue dichiarazioni:

“Una partita molto tattica e a tratti giocata a livello psicologico. La squadra seppur giovane, sta dimostrando una continua crescita in personalità ed è frutto del lavoro di Pioli. L’ambiente sereno che si è creato anche grazie ai tifosi ci da la possibilità di lavorare al meglio . Contento per le convocazioni di Benassi, Biraghi e Chiesa. Spero che Lafont non abbia niente di grave. Udinese una buona squadra questa vittoria aumenta l’autostima. Ho visto un gruppo che non molla fino alla fine”.