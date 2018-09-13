ADV: "Contestazione? Non la capisco, do il massimo. Se si perdono due partite si rimette tutto in discussione..."

Andrea Della Valle ha parlato: “Il calcio poteva fare meglio? Sì, è un peccato, ma pensiamo a quello che abbiamo fatto noi. Ieri ho visto i ragazzi, erano sereni e motivati, hanno qualità. Obiettivo? ...

Andrea Della Valle ha parlato: “Il calcio poteva fare meglio? Sì, è un peccato, ma pensiamo a quello che abbiamo fatto noi. Ieri ho visto i ragazzi, erano sereni e motivati, hanno qualità. Obiettivo? Il primo è quello di rendere il popolo viola orgoglioso di questo gruppo. Ambiente al ‘Franchi’? Adesso sembra tutto quietato ma la verità è che quando si perdono due partite si rimette tutto in discussione e non vale solo per Firenze. Remando tutti insieme potremmo fare cose importanti. Io ho sempre dato tutto. Non capisco la ragione di questa contestazione. E’ una minoranza che contesta e la riposta della maggior parte dello stadio probabilmente farà riflettere anche loro. Io ho la coscienza tranquilla e sto dando il massimo per la Fiorentina. Mercato in uscita? Quest’estate ci siamo difesi da tante offerte in maniera molto forte. I giocatori sono i primi ad essere convinti della squadra.