E adesso il futuro? Dopo due ottavi posti è necessario alzare l’asticella. La frase di ADV...

Il Corriere Fiorentino scrive che dopo due ottavi posti, la Fiorentina dovrà alzare l’asticella. In fin dei conti è stato lo stesso Andrea Della Valle a dire: “Ogni anno vogliamo lottare per l’Europa”...

Il Corriere Fiorentino scrive che dopo due ottavi posti, la Fiorentina dovrà alzare l’asticella. In fin dei conti è stato lo stesso Andrea Della Valle a dire: “Ogni anno vogliamo lottare per l’Europa”. Prima di lanciarsi con decisione sul mercato servirà capire chi merita la riconferma e chi no: risolvere il problema della panchina corta, dei pochi gol, tutte lacune che hanno negato l’Europa.