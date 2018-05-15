E adesso il futuro? Dopo due ottavi posti è necessario alzare l’asticella. La frase di ADV...
Il Corriere Fiorentino scrive che dopo due ottavi posti, la Fiorentina dovrà alzare l’asticella. In fin dei conti è stato lo stesso Andrea Della Valle a dire: “Ogni anno vogliamo lottare per l’Europa”...
A cura di Redazione Labaroviola
15 maggio 2018 10:17
Il Corriere Fiorentino scrive che dopo due ottavi posti, la Fiorentina dovrà alzare l’asticella. In fin dei conti è stato lo stesso Andrea Della Valle a dire: “Ogni anno vogliamo lottare per l’Europa”. Prima di lanciarsi con decisione sul mercato servirà capire chi merita la riconferma e chi no: risolvere il problema della panchina corta, dei pochi gol, tutte lacune che hanno negato l’Europa.