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E adesso il futuro? Dopo due ottavi posti è necessario alzare l’asticella. La frase di ADV...

Il Corriere Fiorentino scrive che dopo due ottavi posti, la Fiorentina dovrà alzare l’asticella. In fin dei conti è stato lo stesso Andrea Della Valle a dire: “Ogni anno vogliamo lottare per l’Europa”...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 maggio 2018 10:17
E adesso il futuro? Dopo due ottavi posti è necessario alzare l’asticella. La frase di ADV... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Diego Della Valle
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Diego Della Valle
Rassegna Stampa
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Il Corriere Fiorentino scrive che dopo due ottavi posti, la Fiorentina dovrà alzare l’asticella. In fin dei conti è stato lo stesso Andrea Della Valle a dire: “Ogni anno vogliamo lottare per l’Europa”. Prima di lanciarsi con decisione sul mercato servirà capire chi merita la riconferma e chi no: risolvere il problema della panchina corta, dei pochi gol, tutte lacune che hanno negato l’Europa.

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