Adesso è ufficiale, Pogba è dopato, trovato positivo dopo Udinese-Juventus. Sospeso dalla squadra

Paul Pogba è risultato positivo al testosterone in un controllo dopo la prima giornata di campionato quando la Juventus ha giocato in trasferta alla Udinese Arena contro l’Udinese. Il calciatore francese è stato sospeso in via cautelare dal Tribunale Antidoping. Il comunicato del club: “La Società si riserva di valutare i prossimi passaggi procedurali”

Paul Pogba è risultato positivo al doping. Sono state ritrovate tracce di metaboliti del testosterone dopo la prima gara stagionale della Juventus, vinta dalla squadra di Allegri per 3-0 in casa dell’Udinese del 20 agosto. In quell’occasione il francese non era neanche entrato in campo. In ogni caso si aspettano comunicati ufficiali da parte del club bianconero e del centrocampista.”

Il Tribunale Nazionale Antidoping comunica che, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l’atleta Paul Labile Pogba per la violazione degli articoli 2.1 e 2.2; sostanza riscontrata: metaboliti del testosterone di origine non endogena (i risultati del GC/c/IRMS sono compatibili con l’origine esogena dei metaboliti). Il controllo è stato disposto da NADO-ITALIA”, si legge nella nota del TNA.

Si tratta dell’ennesima brutta notizia riguardante Pogba dal suo rientro alla Juventus. Il centrocampista francese, che aveva lasciato la Vecchia Signora nel 2016, è tornato a Torino dopo l’esperienza al Manchester United. La sua seconda avventura sotto la Mole, comunque, è stata sempre caratterizzata da diversi problemi, principalmente di natura fisica. Una sola presenza dal primo minuto nella stagione 2022/2023 in casa contro la Cremonese (prima di essere sostitutito dopo appena 24′) e 10 presenze complessive la scorsa annata tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League. In questa stagione Pogba era subentrato contro il Bologna e contro l’Empoli.”

Juventus Football Club comunica che in data odierna il calciatore Paul Labile Pogba ha ricevuto, da parte del Tribunale Nazionale Antidoping, il provvedimento di sospensione cautelare a seguito dell’esito avverso alle analisi effettuate in data 20 agosto 2023. La Società si riserva di valutare i prossimi passaggi procedurali”, si legge nella nota diramata dalla Juventus sul proprio sito ufficiale.