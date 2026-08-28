Adesso è ufficiale: “Fabbian è un giocatore del Parma. Prestito con diritto di riscatto”
Fabbian lascia la Fiorentina dopo solo 6 mesi
A cura di Redazione Labaroviola
28 agosto 2026 15:23
Il Parma annuncia attraverso un comunicato l’ufficialità di Fabbian: “Fabbian lascia la Fiorentina dopo appena sei mesi e si trasferisce al Parma. Il centrocampista approda in gialloblù con la formula del prestito con diritto di riscatto.”
Dopo una breve esperienza a Firenze, Fabbian è pronto a iniziare una nuova avventura con il Parma.