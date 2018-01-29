Adesso basta, la pazienza è finita! La Nazione racconta il confronto avuto tra Salica e tifosi...

Ecco un estratto dell’articolo di oggi de La Nazione: “Disastro in campo, curva vuota e dura contestazione fuori dallo stadio contro la proprietà e i dirigenti" (…) “Gli ultrà chiedono un confronto co...

Ecco un estratto dell’articolo di oggi de La Nazione: “Disastro in campo, curva vuota e dura contestazione fuori dallo stadio contro la proprietà e i dirigenti" (…) “Gli ultrà chiedono un confronto con il vicepresidente Salica. Sette rappresentanti del tifo ottengono un incontro, il faccia a faccia dura circa 10 minuti, a parte la rabbia c’è anche una richiesta precisa da parte dei club: incontrare i Della Valle, assenti da mesi, perché questa situazione di incertezza sta sfinendo chi prova sentimenti veri per la Fiorentina”.