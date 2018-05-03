Adesso Badelj può restare: disponibilità a trattare il rinnovo. Le garanzie...

Come scrive la Gazzetta Dello Sport, per poter puntare in alto l’anno prossimo la Fiorentina dovrà aumentare il monte stipendi e migliorare la rosa con quattro-cinque acquisti mirati. Intanto, però, i...

Come scrive la Gazzetta Dello Sport, per poter puntare in alto l’anno prossimo la Fiorentina dovrà aumentare il monte stipendi e migliorare la rosa con quattro-cinque acquisti mirati. Intanto, però, i viola devono guardare in casa propria, perché ci sono alcune questioni da risolvere. Ed a proposito di futuro, Milan Badelj probabilmente, resterà in maglia viola. Una novità incredibile. Badelj, che ha il contratto in scadenza tra due mesi, ha dato la disponibilità a trattare il rinnovo. Corvino è già al lavoro. Non sarà facile ottenere la sua firma. Ma Badelj, se ci saranno le condizioni per puntare a qualcosa di importante, dopo il Mondiale vorrebbe provare a vincere qualcosa con la maglia della Fiorentina.