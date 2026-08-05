Adani: "Paratici ha concesso un sogno a Firenze, Mastantuono alla Fiorentina è una cosa bella per chi ama il calcio"

Il punto di vista del commentatore tecnico Lele Adani sull'arrivo a Firenze di Franco Mastantuono

Il commentatore di Rai Sport ed ex difensore della Fiorentina, Daniele Adani ha commentato l'imminente arrivo a Firenze di Franco Mastantuono.

Ecco le parole di Adani pubblicate all'interno delle Instagram Stories:

"L'operazione messa a segno da Paratici è un capolavoro perché va oltre il valore del calciatore. Significa comprendere fino in fondo il popolo viola. Franco Mastantuono, regalato ai tifosi della Fiorentina, rappresenta la piena comprensione, dal punto di vista umano e calcistico, dello spirito del fiorentino. È la consapevolezza di un'operazione capace di parlare al cuore e alla mente del tifoso viola. È arte, è bellezza, è rispetto. Il popolo fiorentino è intelligente: sa che difficilmente la Fiorentina potrà conquistare un titolo o competere stabilmente ai massimi livelli. Può provarci, ma è molto difficile. Quello che il tifoso viola vuole è un'emozione. Vuole rispetto per la propria storia, vuole un gesto fuori dall'ordinario, uno strappo alla regola. Vuole e merita – ed è giusto pretenderlo – un dono che vada oltre il calcio, qualcosa che arrivi da lontano e che lo faccia sognare. Vuoi regalare un sogno ai tifosi? Ecco, Paratici e la dirigenza viola hanno regalato un sogno. Mastantuono alla Fiorentina è una cosa bella per chi ama il calcio. Perché, in fondo, se non sogni, che senso ha seguire il calcio? Questo è Franco Mastantuono".