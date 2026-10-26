Adani demolisce Allegri: “È patetico, il suo calcio è finito. Basta con le solite pagliacciate"

Duro attacco di Lele Adani a Massimiliano Allegri

Lele Adani attacca Max Allegri. Durante l'ultima puntata della Domenica Sportiva, andata in onda il 25 ottobre, l'ex calciatore se l'è presa con l'allenatore del Napoli sia per quanto gli azzurri stanno dimostrando in campo sia per lo sfogo dell'ex Milan dopo l'espulsione in Napoli-Roma. A far andare su tutte le furie l'opinionista sono state anche le parole che Allegri avrebbe pronunciato contro i giallorossi, rei di essere stati favoriti nella passata stagione. "Ha la metà dei punti di Gattuso. Se questa stagione l’avessero fatta Amorim o Spalletti li avrebbero già cacciati a pedate. Lui ha i giornalisti amici”, dice Daniele Adani parlando di un Napoli che resta a metà classifica con soli undici punti, a sette dalla Champions.



Quindi, prendendo le mosse dalla frase che avrebbe pronunciato nella pancia del Maradona ("L'anno scorso alla Roma gliel'hanno messa in tasca la Champions"), attacca: "Se l'ha detta davvero, deve chiedere scusa. Così è patetico. Irrispettoso per la Roma, per Gasperini, per i tifosi. Per il calcio. Lo conosciamo. Gli piace fare il sarcastico, anche quando è fuori luogo. Come adesso. Io fossi in lui penserei al Napoli, con un po' più di rispetto per Napoli e per i napoletani".



"Il calcio di Allegri è finito. Diciamolo. Basta con le pagliacciate in conferenza. Basta con le baggianate. La giacca che si toglie, la rissa finale quando la partita si mette male. È sempre lo stesso copione". Quindi, guardando direttamente in telecamera, l'ex giocatore si rivolge al pubblico: "Non credete a chi vi dice che il Napoli non è forte perché è una bugia!". Lo scrive Calciomercato.com