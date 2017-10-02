Adami: ''Che emozione la Champions in maglia viola, spero nel Franchi pieno per noi''

Greta Adami, centrocampista della Fiorentina Women's, parla ai microfoni di Radio Bruno della nuova stagione viola: "Essere in Champions con la maglia viola è una grande emozione. Vedere il Franchi pi...

Greta Adami, centrocampista della Fiorentina Women's, parla ai microfoni di Radio Bruno della nuova stagione viola: "Essere in Champions con la maglia viola è una grande emozione. Vedere il Franchi pieno nell'ultima partita di campionato è stato bellissimo e da toscana ancora di più: speriamo che possa essere così anche mercoledì prossimo".