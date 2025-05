Acquafresca non ha dubbi: “La Fiorentina ha fatto bene a rinnovare Palladino, può solo migliorare”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Erik Acquafresca, ha così parlato del tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino: “È un mio ex compagno e amico, parliamo spesso. Non era facile la situazione, penso però che il cammino della Fiorentina sia stato ottimo. In una settimana però si è passati dal poter ottenere una finale a perderla. Raffaele è giovane ma è dotato di una calma e di una preparazione e può solo migliorare nel tempo. La Fiorentina ha fatto bene a rinnovare il suo contratto, credo molto in lui. Serve maggiore equilibrio nel calcio, la Fiorentina ha avuto momenti belli, ha fatto anche 8 vittorie di fila”.