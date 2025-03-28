Acquafresca: "Leggere di Palladino messo in discussione mi fa dubitare del calcio, serve equilibrio"

L'ex attaccante del Cagliari Robert Acquafresca ha parlato a Radio Serie A della Fiorentina e del suo ex compagno di squadra Raffaele Palladino, queste le sue parole:"Sono stato compagno di squadra di...

L'ex attaccante del Cagliari Robert Acquafresca ha parlato a Radio Serie A della Fiorentina e del suo ex compagno di squadra Raffaele Palladino, queste le sue parole:

"Sono stato compagno di squadra di Raffaele, vederlo oggi come allenatore fa effetto. Arrivare a Firenze dopo il ciclo di Italiano non è semplice, però Palladino si è comportato bene, si è messo in discussione e ha fatto 8 vittorie a fila, delle volte sembra che in Italia non si può più sbagliare. Sinceramente leggere di Palladino che rischia di perdere la panchina della Fiorentina e di leggere che viene messo in discussione mi fa dubitare del calcio, io non lo riconosco più"