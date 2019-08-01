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ACF, ufficiale: Pol Lirola è della Fiorentina. Prestito con obbligo di riscatto la formula

Questo il comunicato emesso da Violachannel:ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, dall' U.S. Sassuolo, i diritti alle prestazioni sportive del calciat...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 agosto 2019 17:57
ACF, ufficiale: Pol Lirola è della Fiorentina. Prestito con obbligo di riscatto la formula -
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Questo il comunicato emesso da Violachannel:

ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, dall' U.S. Sassuolo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Pol Mikel Lirola Kosok. Lirola, nato a Mollet del Valles (Spagna) il 13 agosto 1997, nonostante la giovane età vanta già 81 presenze in Serie A e fa parte del gruppo dell'Under 21 spagnola".

Foto: Violachannel

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