ACF, ufficiale: Pol Lirola è della Fiorentina. Prestito con obbligo di riscatto la formula
Questo il comunicato emesso da Violachannel:ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, dall' U.S. Sassuolo, i diritti alle prestazioni sportive del calciat...
A cura di Redazione Labaroviola
01 agosto 2019 17:57
Questo il comunicato emesso da Violachannel:
ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, dall' U.S. Sassuolo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Pol Mikel Lirola Kosok. Lirola, nato a Mollet del Valles (Spagna) il 13 agosto 1997, nonostante la giovane età vanta già 81 presenze in Serie A e fa parte del gruppo dell'Under 21 spagnola".
Foto: Violachannel