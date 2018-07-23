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ACF su Twitter: "Grandissima Alice, orgoglio viola!". Volpi campionessa mondiale di fioretto dal cuore viola

La senese classe '92, Alice Volpi è campionessa Mondiale 2018 di scherma nella specialità del fioretto femminile individuale e la Fiorentina, la sua squadra del cuore, la celebra così su Twitter:https...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 luglio 2018 17:04
ACF su Twitter: "Grandissima Alice, orgoglio viola!". Volpi campionessa mondiale di fioretto dal cuore viola - Tbilisi, 13 June 2017 EUROPEAN CHAMPIONSHIPS II DAY In the pictures: VOLPI Alice Photo Augusto Bizzi
Tbilisi, 13 June 2017 EUROPEAN CHAMPIONSHIPS II DAY In the pictures: VOLPI Alice Photo Augusto Bizzi
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La senese classe '92, Alice Volpi è campionessa Mondiale 2018 di scherma nella specialità del fioretto femminile individuale e la Fiorentina, la sua squadra del cuore, la celebra così su Twitter:

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