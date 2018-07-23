ACF su Twitter: "Grandissima Alice, orgoglio viola!". Volpi campionessa mondiale di fioretto dal cuore viola
La senese classe '92, Alice Volpi è campionessa Mondiale 2018 di scherma nella specialità del fioretto femminile individuale e la Fiorentina, la sua squadra del cuore, la celebra così su Twitter:https...
A cura di Redazione Labaroviola
23 luglio 2018 17:04
La senese classe '92, Alice Volpi è campionessa Mondiale 2018 di scherma nella specialità del fioretto femminile individuale e la Fiorentina, la sua squadra del cuore, la celebra così su Twitter: