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ACF: Pioli domani in conferenza alle ore 15.00, poi partenza per Reggio Emilia

Domani, sabato 8 dicembre, alle ore 15:00, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa del Mister Stefano Pioli.Poi la squadra partirà...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 dicembre 2018 10:46
ACF: Pioli domani in conferenza alle ore 15.00, poi partenza per Reggio Emilia -
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Domani, sabato 8 dicembre, alle ore 15:00, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa del Mister Stefano Pioli.

Poi la squadra partirà per Reggio Emilia.

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