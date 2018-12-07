ACF: Pioli domani in conferenza alle ore 15.00, poi partenza per Reggio Emilia
Domani, sabato 8 dicembre, alle ore 15:00, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa del Mister Stefano Pioli.Poi la squadra partirà...
A cura di Redazione Labaroviola
07 dicembre 2018 10:46
Domani, sabato 8 dicembre, alle ore 15:00, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa del Mister Stefano Pioli.
Poi la squadra partirà per Reggio Emilia.