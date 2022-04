ACF: “Mercoledì 13 alle 18.30 allenamento a porte aperte, cancelli aperti in Maratona dalle 17.30”

Con una nota ufficiale la Fiorentina ha confermato l’allenamento a porte aperte annunciato da Joe Barone. Questo il comunicato viola:

“La sessione di allenamento di mercoledì 13 Aprile, alle 18:30, si svolgerà allo Stadio Artemio Franchi e sarà aperta al pubblico. I cancelli della Maratona saranno aperti al pubblico a partire dalle ore 17:30, pertanto si invitano i tifosi ad accedere da tale lato e non sostare davanti ai cancelli del Centro sportivo in quanto i calciatori non transiteranno dalla zona pedonale”.

