ACF: ceduti a titolo definitivo Mosti e Zanon ad Arezzo e Pordenone. Ecco i dettagli delle operazioni
ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo con diritto di ri-acquisto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luca Mosti alla S.S.Arezzo e di aver ceduto, a titolo definit...
A cura di Redazione Labaroviola
23 luglio 2019 17:51
ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo con diritto di ri-acquisto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luca Mosti alla S.S.Arezzo e di aver ceduto, a titolo definitivo con percentuale su una futura rivendita, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luca Zanon al Pordenone Calcio.