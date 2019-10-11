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ACF, Atalanta-Fiorentina di Supercoppa Primavera si giocherà il 28 ottobre al Gewiss Stadium

La gara per l’aggiudicazione della Supercoppa Primavera TIM 2019/2020 tra Atalanta (vincitrice del Campionato) e Fiorentina (vincitrice Coppa Italia) avrà luogo al Gewiss Stadium di Bergamo, lunedì 28...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 ottobre 2019 14:57
ACF, Atalanta-Fiorentina di Supercoppa Primavera si giocherà il 28 ottobre al Gewiss Stadium -
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La gara per l’aggiudicazione della Supercoppa Primavera TIM 2019/2020 tra Atalanta (vincitrice del Campionato) e Fiorentina (vincitrice Coppa Italia) avrà luogo al Gewiss Stadium di Bergamo, lunedì 28 ottobre 2019 con inizio alle ore 20.30. La partita verrà trasmessa in diretta su Sportitalia.

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