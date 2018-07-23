Accordo tra Sky e Perform, ecco come vedere tutta la Serie A

Accordo trovato tra Sky e Perform. Ecco come guarda tutta la Serie A e la Serie B dal prossimo anno. È necessario avere un decoder..

Sky ha raggiunto un accordo con Perform per completare l’offerta di calcio per i propri abbonati. Alle 7 partite di Serie A per ogni giornata - con 16 big match su 20 a stagione - e a tutta la Champions League, l’Europa League e la Premier League, si potranno aggiungere anche le partite trasmesse in streaming da DAZN: 3 match di Serie A per ogni turno e tutta la Serie B.

Vedere su Sky un evento DAZN sarà facile e immediato. Grazie a questo accordo, infatti, la app di DAZN verrà integrata su Sky Q, la piattaforma di ultima generazione che offre l’esperienza di visione più evoluta di sempre. Sarà quindi possibile accedere a questo servizio aggiuntivo a pagamento in modo estremamente semplice direttamente dalla home di Sky Q e fruirne comodamente sulla propria TV.

Su Sky Q si potranno vedere tutte le partite di serie A e quelle di serie B, oltre a tutta la UEFA Champions League, la UEFA Europa League e la Premier League, senza dimenticare tutti gli altri eventi esclusivi dell’offerta sportiva Sky. E si potranno vivere tutte le migliori sfide anche in 4K HDR.