Accordo totale per Dragusin alla Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto a 19 milioni

La Fiorentina ad un passo dall'acquisto di Dragusin in prestito con obbligo di riscatto dal Tottenham

Secondo quanto riferito da Sky Sport, la Fiorentina avrebbe trovato un'intesa di massima per Radu Dragusin, difensore centrale rumeno di proprietà del Tottenham e considerato uno dei principali obiettivi per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione.L'operazione sarebbe stata impostata sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto: il club viola verserebbe 1,5 milioni di euro per il trasferimento temporaneo, con un riscatto fissato a 17,5 milioni. Una formula che consentirebbe alla società di assicurarsi subito il classe 2002, rinviando l'investimento definitivo ai prossimi mesi.Restano ancora da limare gli ultimi dettagli tra le parti, ma nelle ultime ore la trattativa avrebbe registrato significativi passi in avanti. Se l'affare dovesse andare in porto, Dragusin arriverebbe a Firenze per un'operazione complessiva di poco inferiore ai 20 milioni di euro. Il difensore rumeno era già finito nel mirino della Fiorentina nelle precedenti sessioni di mercato, quando il club aveva tentato senza successo di portarlo in viola.