Accordo importante per la Juventus: La Coca Cola sarà official partner per le prossime due stagioni

La Juventus annuncia sul proprio sito ufficiale, un nuova partnership commerciale, con Coca-Cola. ECCO IL COMUNICATO :Sono due nomi che non hanno bisogno di presentazioni, Juventus e Coca-Cola. E da a...

La Juventus annuncia sul proprio sito ufficiale, un nuova partnership commerciale, con Coca-Cola.

ECCO IL COMUNICATO :

Sono due nomi che non hanno bisogno di presentazioni, Juventus e Coca-Cola. E da adesso sono insieme: infatti, Juventus annuncia l’accordo con Coca-Cola, che porterà l'iconica bevanda, per le prossime due stagioni, a essere al fianco del Club, in qualità di Official Partner, sul territorio italiano.

Onestà, uguaglianza, inclusione e aggregazione, ma anche ottimismo e condivisione di una passione. Questi sono i valori che da sempre ispirano Coca-Cola, che ha una lunga storia di vicinanza allo sport, per esempio come partner ufficiale della Coppa del Mondo FIFA dal 1974 e dal 1988 degli Europei di Calcio UEFA -

Proprio la passione condivisa per il calcio ha portato due brand leader nel loro settore, Juventus e Coca-Cola, appunto, a incontrarsi e a siglare un’esclusiva partnership per comunicare i valori e l’amore per questo sport attraverso eventi, attività di visibilità e un piano digital dedicato.

Non solo: Coca-Cola sarà presente nel flagship store UNDICI di Milano, ma anche nei bar, nelle lounge e nelle aree hospitality dell’Allianz Stadium, che vedranno una speciale brandizzazione che celebra l’unione tra il gusto di Coca-Cola e la passione bianconera.

Giorgio Ricci, Juventus Chief Revenue Officer di Juventus, commenta: «Un brand come Coca-Cola si inserisce perfettamente nell’attuale strategia di sviluppo del Club anche attraverso collaborazioni con partner di grande valore e prestigio. Questo accordo si focalizzerà sulla valorizzazione del mercato italiano, importantissimo per entrambi, attraverso le attività che andremo ad implementare insieme. Rimane costante l’ambizione di crescere assieme nel prossimo futuro»

«Coca-Cola è da sempre vicina al mondo del calcio e invita tutti a stare insieme, trascorrere momenti felici e positivi tifando per la propria squadra del cuore», aggiunge Alex Zigliara, Direttore Generale Coca-Cola Italia. «Siamo entusiasti di condividere questa passione e comunicare questi valori insieme a un’icona dello sport come Juventus».