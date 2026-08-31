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Accomando: "Per Beto si stanno risolvendo gli ultimi cavilli burocratici. Gnonto in chiusura"

La Fiorentina avrà la sua nuova punta e un esterno d'attacco. L'operazione con l'Everton sblocca Kean al Como.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 agosto 2026 10:45
Accomando: "Per Beto si stanno risolvendo gli ultimi cavilli burocratici. Gnonto in chiusura" -
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Continuano le operazione in casa Fiorentina, sia in entrata che in uscita. Come riporta Orazio Accomando infatti, la viola sta lavorando sugli ingressi in rosa di Beto e Gnonto, e sull'uscita di Kean.

Sull'attaccante dell'Everton, ormai è fatta: operazione da circa 20 milioni, con la Fiorentina che è al lavoro per risolvere gli ultimi atti burocratici per permettere al calciatore di arrivare già in giornata in Italia.

C'è poi anche la questione esterni, con Gnonto che ormai è il candidato N1: l'operazione è prossima alla chiusura.

Tutto questo infine, porterà alla cessione di Kean: col Como è tutto fatto da tempo ormai, mancava solo il via libera della Fiorentina a far partire l'ex Juve. Con l'acquisto di Beto, si sblocca anche questo affare, con Kean che dunque sarà un nuovo giocatore del Como.

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