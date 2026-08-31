Accomando: "Per Beto si stanno risolvendo gli ultimi cavilli burocratici. Gnonto in chiusura"

La Fiorentina avrà la sua nuova punta e un esterno d'attacco. L'operazione con l'Everton sblocca Kean al Como.

Continuano le operazione in casa Fiorentina, sia in entrata che in uscita. Come riporta Orazio Accomando infatti, la viola sta lavorando sugli ingressi in rosa di Beto e Gnonto, e sull'uscita di Kean.

Sull'attaccante dell'Everton, ormai è fatta: operazione da circa 20 milioni, con la Fiorentina che è al lavoro per risolvere gli ultimi atti burocratici per permettere al calciatore di arrivare già in giornata in Italia.

C'è poi anche la questione esterni, con Gnonto che ormai è il candidato N1: l'operazione è prossima alla chiusura.

Tutto questo infine, porterà alla cessione di Kean: col Como è tutto fatto da tempo ormai, mancava solo il via libera della Fiorentina a far partire l'ex Juve. Con l'acquisto di Beto, si sblocca anche questo affare, con Kean che dunque sarà un nuovo giocatore del Como.