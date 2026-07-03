Accelerata Thorstvedt e basi per l'accordo, si può definire l'operazione solo alla fine del suo Mondiale

La Fiorentina ha mosso passi concreti nella trattativa che porterebbe il norvegese Thorstvedt a Firenze

La Fiorentina è al lavoro per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione e avrebbe individuato in Kristian Thorstvedt il profilo ideale da mettere a disposizione di Fabio Grosso. Il centrocampista norvegese rappresenta la prima scelta del direttore sportivo Fabio Paratici, che conosce bene il giocatore dai tempi dell'esperienza condivisa al Sassuolo.

Oggi la Fiorentina ha messo le basi per stabilire l'approdo del centrocampista norvegese la cui trattativa potrà decollare solo al termine della sua esperienza con la Norvegia al Mondiale.

Le qualità di Thorstvedt, in particolare la sua capacità di inserirsi e contribuire anche in fase realizzativa, sono considerate un valore aggiunto per il nuovo progetto tecnico viola. I contatti tra Fiorentina e Sassuolo sono già stati avviati: il club emiliano valuta il cartellino del classe 1999 circa 10 milioni di euro, anche in virtù di un contratto in scadenza nel 2027.

Per quanto riguarda i numeri, Thorstvedt ha collezionato 125 presenze e 19 reti con il Sassuolo, oltre a 87 partite e 17 gol con il Genk e 57 presenze impreziosite da 22 reti con il Viking. Con la nazionale maggiore della Norvegia è sceso in campo 39 volte, realizzando 4 gol, dopo aver vestito anche le maglie delle selezioni giovanili. Nel suo palmarès figurano una Coppa del Belgio, una Coppa di Norvegia e un campionato di Serie B.