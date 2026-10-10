Accardi: "Parisi lo prendemmo dalla C e ora è arrivato in alto, sono belle soddisfazioni in carriera"

Pietro Accardi, ex dirigente dell'Empoli e oggi direttore sportivo del Cagliari, ha ripercorso ai microfoni di Tuttosport alcune tappe della sua carriera nell'ambito dello scouting, ricordando tra gli altri l'intuizione che lo portò a ingaggiare Fabiano Parisi, attuale terzino sinistro della Fiorentina:

"Vicario lo presi all'Empoli proprio dal Cagliari, portando avanti la trattativa direttamente con Giulini. Con noi ha disputato due stagioni di grandissimo livello, rivelandosi decisivo per conquistare due salvezze consecutive.

Ricordo poi le scommesse fatte sui ragazzi arrivati dalla Serie C, come Di Lorenzo dal Matera o Parisi dall'Avellino, che avevamo iniziato a monitorare già ai tempi della Serie D. Avere l'audacia di puntare su giovani provenienti dalla Lega Pro e vederne poi uno conquistare un Europeo e indossare la fascia di capitano del Napoli regala davvero enormi soddisfazioni".