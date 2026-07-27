Abodi: "La notizia di Pirlo si commenta da sola. Adesso c'è da recuperare una brutta figura"

Abodi commenta il caso Pirlo

Abodi, ministro dello sport e i giovani, ha commentato brevemente il caso Pirlo. L'ex allenatore di Juventus e Sampdoria infatti non sarà il nuovo CT azzurro a causa dei rapporti con Fonbet, piattaforma di scommesse russa. Ecco le parole di Abodi:

"La notizia di Pirlo si commenta da sola. Avremmo voluto una tempestività diversa, anche con una comunione di intenti che non si è manifestata. Adesso c'è da recuperare una brutta figura".