Abbonamenti sold out: 14.556 i tifosi della Fiorentina presenti sugli spalti per il Centenario

Tutto esaurito al Franchi! Grande entusiasmo per la nuova stagione

Campagna abbonamenti sold out per la Fiorentina, tutti i posti a disposizione sono stati infatti esauriti. Coloro che hanno scelto di essere presenti nella stagione del Centenario al Franchi, sono 14.556. La società ha così ringraziato i tifosi: «La Campagna Abbonamenti 2026/27 è ufficialmente SOLD OUT: tutti i posti disponibili in abbonamento sono stati sottoscritti. Grazia a tutti i 14.556 abbonati! Ci vediamo al Franchi per vivere insieme la stagione del Centenario!"