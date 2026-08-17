Labaro Viola

Abbonamenti sold out: 14.556 i tifosi della Fiorentina presenti sugli spalti per il Centenario

Tutto esaurito al Franchi! Grande entusiasmo per la nuova stagione

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 agosto 2026 20:30
Abbonamenti sold out: 14.556 i tifosi della Fiorentina presenti sugli spalti per il Centenario - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
News
Acf Fiorentina
Condividi

Campagna abbonamenti sold out per la Fiorentina, tutti i posti a disposizione sono stati infatti esauriti. Coloro che hanno scelto di essere presenti nella stagione del Centenario al Franchi, sono 14.556. La società ha così ringraziato i tifosi: «La Campagna Abbonamenti 2026/27 è ufficialmente SOLD OUT: tutti i posti disponibili in abbonamento sono stati sottoscritti. Grazia a tutti i 14.556 abbonati! Ci vediamo al Franchi per vivere insieme la stagione del Centenario!"

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok