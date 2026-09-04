Abate presenta Fiorentina-Toro: "Vogliamo fare la nostra partita. Mandragora il più pronto dei nuovi arrivati"

Il tecnico è a caccia di punti dopo l'avvio negativo in campionato e l'eliminazione dalla Coppa Italia: "Serve tempo per lavorare".

Si avvicina la 3^ giornata di Serie A con la Fiorentina che ospiterà il Torino nella gara del Franchi di sabato 5 settembre alle 15.

Due squadre in netta difficoltà con i viola, dominatori del calciomercato, che hanno perso entrambe le prime 2 uscite stagionali, mentre i granata, oltre alle sconfitte con Milan e Sassuolo in campionato, sono usciti anche dalla Coppa Italia per mano del Monza dell'ex Juric.

Un momento negativo per entrambe dunque, con Grosso e Abate già chiamati a portare risposte sul campo. Proprio l'ex allenatore della Juve Stabia ha parlato così in conferenza stampa: "In questi due giorni non abbiamo avuto tanto modo di lavorare sul campo. Fatto sedute video, i ragazzi hanno avuto sempre approccio positivo. Due allenamenti sul campo, ho respirato energia giusta e i nuovi hanno portato entusiasmo. La Fiorentina è l'esempio lampante che quando crei un nuovo progetto, serve tempo. Hanno fatto un mercato di primo livello e ambizioso ma serve tempo per trovare l'amalgama. Anche noi siamo in questa situazione. Sono forti, sarà una trasferta difficile ma anche noi abbiamo una voglia di feroce di far nostra la partita".

A proposito dei nuovi, uno degli ultimi arrivati, è Rolando Mandragora. Il ragazzo ha già vestito la maglia granata, e come primo avversario affronterà proprio la Fiorentina da ex: "Mandragora? Con lui l'assetto non cambia tanto, aumentiamo di spessore e qualità. Lui è un calciatore importante ed esperto, è un leader ed è un acquisto importante. Mandragora è il più pronto di tutti i nuovi arrivati".