A partire dal primo di Febbraio Thiago Pinto non sarà più il DS della Roma. Ultima sessione da tesserato

Sarebbe comunque finita a Giugno, visto il contratto in scadenza, ma Thiago Pinto ha deciso di anticipare di un semestre la fine del suo rapporto professionale con la Roma.

Il Ds portoghese, al timone dell’area tecnica per il terzo anno consecutivo, ha di fatto sconfessato alcune campagne acquisti deludenti, capeggiate da calciatori giunti a Roma col favore delle aspettative e degli entusiasmo, salvo poi deludere la piazza.

Il lusitano resterò dunque in carica fino a fine mese ed avrà dunque modo, almeno sulla carta, di esercitare la sua carica per l’ultima sessione di mercato della sua carriera in giallorosso.

