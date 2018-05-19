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A Milano torna Vitor Hugo, in difesa Milenkovic sogna i Mondiali in Russia. La comunicazione...

Come scrive il Qs-La Nazione, alla vigilia della gara contro il Milan la buona notizia per Pioli arriva dall’infermeria: Vitor Hugo è completamente recuperato e a disposizione. Per quanto riguarda Mil...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 maggio 2018 10:17
A Milano torna Vitor Hugo, in difesa Milenkovic sogna i Mondiali in Russia. La comunicazione... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Hugo
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Hugo
Rassegna Stampa
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Come scrive il Qs-La Nazione, alla vigilia della gara contro il Milan la buona notizia per Pioli arriva dall’infermeria: Vitor Hugo è completamente recuperato e a disposizione. Per quanto riguarda Milenkovic, invece, adesso potrebbe essere convocato per i Mondiali in Russia. C’è attesa, infatti, per la lista dei convocati della Serbia, che sarà comunicata domani.

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