A Milano torna Vitor Hugo, in difesa Milenkovic sogna i Mondiali in Russia. La comunicazione...

Come scrive il Qs-La Nazione, alla vigilia della gara contro il Milan la buona notizia per Pioli arriva dall’infermeria: Vitor Hugo è completamente recuperato e a disposizione. Per quanto riguarda Mil...

Come scrive il Qs-La Nazione, alla vigilia della gara contro il Milan la buona notizia per Pioli arriva dall’infermeria: Vitor Hugo è completamente recuperato e a disposizione. Per quanto riguarda Milenkovic, invece, adesso potrebbe essere convocato per i Mondiali in Russia. C’è attesa, infatti, per la lista dei convocati della Serbia, che sarà comunicata domani.