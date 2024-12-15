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A Bologna in 3 mila nel settore ospiti per sostenere la Fiorentina nel derby dell'Appennino

I gruppi organizzati della Fiorentina partiranno verso le 11

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 dicembre 2024 10:06
A Bologna in 3 mila nel settore ospiti per sostenere la Fiorentina nel derby dell'Appennino - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
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Il Dall’Ara si prepara a un’atmosfera incandescente per Bologna-Fiorentina, con un pubblico delle grandi occasioni. Saranno circa 25.000 i tifosi rossoblù a sostenere il Bologna, ma anche il settore ospiti sarà gremito: 3.000 supporter viola sono attesi per quello che è considerato un vero e proprio derby dell’Appennino. I gruppi organizzati di tifosi della Fiorentina partiranno verso le ore 11, per affrontare un viaggio breve e agevole di poco più di un’ora verso Bologna. Lo scrive La Nazione.

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