A Bologna in 3 mila nel settore ospiti per sostenere la Fiorentina nel derby dell'Appennino

I gruppi organizzati della Fiorentina partiranno verso le 11

Il Dall’Ara si prepara a un’atmosfera incandescente per Bologna-Fiorentina, con un pubblico delle grandi occasioni. Saranno circa 25.000 i tifosi rossoblù a sostenere il Bologna, ma anche il settore ospiti sarà gremito: 3.000 supporter viola sono attesi per quello che è considerato un vero e proprio derby dell’Appennino. I gruppi organizzati di tifosi della Fiorentina partiranno verso le ore 11, per affrontare un viaggio breve e agevole di poco più di un’ora verso Bologna. Lo scrive La Nazione.

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