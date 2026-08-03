A Bola: "La Fiorentina è interessata a Moura del Porto, terzino sinistro classe 99 che con Farioli gioca meno"
Nome nuovo per la fascia sinistra della Fiorentina con l'interessamento per Francisco Moura in forza al Porto di Farioli
Dopo l'arrivo di João Mário, la Fiorentina continua a guardare con attenzione al mercato portoghese. L'ultimo nome accostato al club viola è quello di Francisco Moura, esterno sinistro del Porto.
Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola, la società gigliata avrebbe manifestato interesse per il classe 1999, seguito anche dal Deportivo La Coruña, prossimo avversario della Fiorentina in amichevole.
Moura è un laterale versatile, capace di ricoprire sia il ruolo di terzino sinistro che quello di esterno a tutta fascia. Il Porto lo acquistò nell'estate del 2024 dal Famalicão per circa 5 milioni di euro, inserendo nel contratto una clausola rescissoria da 60 milioni.
Nella sua prima stagione con i Dragões il portoghese ha messo insieme numeri di rilievo, collezionando 4 gol e 11 assist in 42 presenze complessive. Nell'annata successiva, però, con l'arrivo di Francesco Farioli in panchina, il suo spazio si è ridotto: ha comunque disputato 32 partite, realizzando 3 reti e servendo 2 assist.