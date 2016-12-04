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Convocazioni ufficiali: Sousa chiama ancora il giovane Perez per Fiorentina-Palermo

Diramata la lista ufficiale dei convocati per Fiorentina-Palermo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 dicembre 2016 13:49
Convocazioni ufficiali: Sousa chiama ancora il giovane Perez per Fiorentina-Palermo -
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Come preannunciato nella giornata di ieri, la lista ufficiale dei convocati per la partita di questa sera tra Fiorentina e Palermo è stata diramata solo oggi. Di seguito tutti i convocati di Paulo Sousa:

Astori, Badelj, Bernardeschi, Chiesa, Cristoforo, De Maio, Dragoswki, Ilicic, Kalinic, Babacar, Lezzerini, Milic, Olivera, Perez, Salcedo, Sanchez, Tatarusanu, Tello, Tomovic, BorjaValero, Vecino, Zarate.

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