Riganò: "Una squadra che fa così bene in trasferta di solito vince il campionato..."
Il Franchi deve diventare un fortino. Non capisco i risultati negativi contro squadre di bassa classifica
A cura di Redazione Labaroviola
03 dicembre 2016 18:19
Christian Riganò ha commentato così l'attuale momento della Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno: "Strano pensare a una Fiorentina che fa più punti in trasferta che in casa, con risultati piuttosto negativi contro squadre di bassa classifica. Ormai succede da qualche anno quando si affrontano squadre come Pescara, Cagliari, Parma... Il Franchi deve diventare un fortino, poi si può fare bene anche fuori. Una squadra che fa così bene in trasferta, di solito è una squadra che vince il campionato..."