Stramaccioni chiama Dragowski al Panathinaikos: già avviati i contatti...

Con tutti i portieri infortunati i greci stanno pensando di affidarsi al giovane Dragowski

Il tema portiere certo è di moda in casa Fiorentina, ed a rincarare la dose adesso ci pensa anche Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell'Inter ed attualmente sulla panchina dei greci del Panathinaikos, che, come riportato dal portale polacco Grecka Pilka, sarebbe intenzionato a portare il giovane portiere viola Bartlomiej Dragowski, fino ad ora mai utilizzato da Paulo Sousa, nella penisola ellenica. Infatti la squadra greca sta vivendo un vero e proprio problema fra i pali, con l'intero reparto falcidiato da una serie di infortuni che hanno messo fuori causa prima Kotsolis e poi Steele. Per tornare quindi a blindare la porta dei biancoverdi Stramaccioni starebbe pensando proprio al portiere della Fiorentina, che pare sia già stato contattato dalla squadra greca nei giorni scorsi.