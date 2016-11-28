Corvino: "Ci abbiamo provato ma l'arbitro ha condizionato la partita. Felice per i nostri giovani"

Dispiace non portare a casa il risultato per colpe non nostre. Diego era felice di essere qui stasera

Ha parlato il direttore Pantaleo Corvino, in zona mista, al termine di Inter-Fiorentina: "Una serata pazza ma con una facile lettura. La squadra è partita male ed ha subito dimostrando così di non essere in serata. Poi con corsa e voglia ha cercato di rientrare in partita, ma l'arbitro non è stato in forma per tutta la partita, con decisioni che hanno condizionato la gara. Può succedere all'arbitro come è successo ai nostri ragazzi nei primi 20 minuti. Con Diego Della Valle ci siamo sentiti in giornata, era felice di venire a vedere i nostri ragazzi. La squadra ha cercato in tutti i modi di rimettersi in carreggiata, ma la serata storta dell'arbitro ha condizionato l'esito della partita. L'approccio sbagliato alle partite? La squadra sta evidenziando questo limite. I giovani sono un aspetto positivo, ma c'è il rammarico di vedere la squadra non riuscire a portare a casa il risultato per colpe non nostre. Europa? Il campionato è ancora lungo, c'è tempo per tornare in carreggiata".