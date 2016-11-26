Canovi: "La Fiorentina non ha mezzi economici per competere. Berna vale 35-40 milioni"

Parole forti quelle del noto procuratore che svela anche un inedito retroscena su Bernardeschi...

Il noto avvocato ed agente Dario Canovi, intervistato da Radio Blu, ha rilasciato alcune dichiarazioni relative alla situazione attuale della Fiorentina ed al futuro del suo numero 10, Federico Bernardeschi: "Firenze non è una metropoli e la Fiorentina non ha i mezzi economici per poter competere con squadre come Manchester City e United, Barcellona, Juventus o Inter. Sapevo che fino a pochi mesi fa Bernardeschi era seguito anche dal Paris Saint Germaine. La sua valutazione si aggira sui 35-40 milioni di euro".