Canovi: "La Fiorentina non ha mezzi economici per competere. Berna vale 35-40 milioni"
Parole forti quelle del noto procuratore che svela anche un inedito retroscena su Bernardeschi...
A cura di Redazione Labaroviola
26 novembre 2016 14:11
Il noto avvocato ed agente Dario Canovi, intervistato da Radio Blu, ha rilasciato alcune dichiarazioni relative alla situazione attuale della Fiorentina ed al futuro del suo numero 10, Federico Bernardeschi: "Firenze non è una metropoli e la Fiorentina non ha i mezzi economici per poter competere con squadre come Manchester City e United, Barcellona, Juventus o Inter. Sapevo che fino a pochi mesi fa Bernardeschi era seguito anche dal Paris Saint Germaine. La sua valutazione si aggira sui 35-40 milioni di euro".