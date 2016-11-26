Tello: "Possiamo sognare e lotteremo fino alla fine. Barça? Volevo solo tornare qui"

Contro il Paok meritavamo di vincere, ma così avremo tanta rabbia in corpo contro l'Inter

Cristian Tello ha parlato del suo momento personale e di quello della Fiorentina. L'esterno di Sousa ha affidato il suo pensiero alle pagine di Tuttosport: "Contro il Paok abbiamo avuto un po' di "mala suerte", meritavamo noi di vincere. Avremo però sicuramente molta rabbia in corpo: sappiamo che meritiamo di andare in Europa League. Inter? Sappiamo perfettamente cosa aspettarci a San Siro, siamo preparati a dare il meglio di noi stessi. Quello che ho sempre avuto in testa era tornare in viola e ritagliarmi un ruolo. Barcellona? Ora sto bene qui, sento fiducia, e non immagino di tornarci. Qui si può sognare perché abbiamo una buona squadra, lotteremo fino alla fine per arrivare lontano. Quando vedremo il vero Tello? Penso che si debba sempre aspirare a fare meglio, a cominciare da lunedì".