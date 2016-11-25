Montella: "Dispiace per la sconfitta della Fiorentina, non capisco perché le italiane fatichino così"

Montella ha commentato le sconfitte delle italiane in Europa League

Vincenzo Montella, un passato in viola ed attualmente sulla panchina del Milan, ha commentato le sconfitte delle squadre italiane in Europa League: "Mi dispiace molto per le sconfitte di Fiorentina, Inter e Sassuolo. Onestamente non riesco a capire perché le squadre italiane vadano così male in Europa, accettare questi risultati è difficile ed indubbiamente dobbiamo fare qualcosa per migliorare la situazione".