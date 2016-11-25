Montella: "Dispiace per la sconfitta della Fiorentina, non capisco perché le italiane fatichino così"
Montella ha commentato le sconfitte delle italiane in Europa League
A cura di Redazione Labaroviola
25 novembre 2016 16:57
Vincenzo Montella, un passato in viola ed attualmente sulla panchina del Milan, ha commentato le sconfitte delle squadre italiane in Europa League: "Mi dispiace molto per le sconfitte di Fiorentina, Inter e Sassuolo. Onestamente non riesco a capire perché le squadre italiane vadano così male in Europa, accettare questi risultati è difficile ed indubbiamente dobbiamo fare qualcosa per migliorare la situazione".