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Montella: "Dispiace per la sconfitta della Fiorentina, non capisco perché le italiane fatichino così"

Montella ha commentato le sconfitte delle italiane in Europa League

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 novembre 2016 16:57
Montella: "Dispiace per la sconfitta della Fiorentina, non capisco perché le italiane fatichino così" -
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Vincenzo Montella, un passato in viola ed attualmente sulla panchina del Milan, ha commentato le sconfitte delle squadre italiane in Europa League: "Mi dispiace molto per le sconfitte di Fiorentina, Inter e Sassuolo. Onestamente non riesco a capire perché le squadre italiane vadano così male in Europa, accettare questi risultati è difficile ed indubbiamente dobbiamo fare qualcosa per migliorare la situazione".

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