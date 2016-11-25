Dunga: "La Fiorentina è da Champions, c'è tanta qualità. Sousa è un grande allenatore"

Possono lottare fino alla fine, visto che anche il rendimento delle rivali non è eccellente...

Carlos Caetano Bledorn Verri, meglio noto come Dunga, un passato da centrocampista della Fiorentina e come commissario tecnico del Brasile, ha parlato proprio della sua ex squadra a Zonacalcio.net: "Dopo un inizio piuttosto lento ora stanno finalmente venendo fuori i valori tecnici molto alti della squadra. La Fiorentina deve avere più fiducia nei suoi mezzi, perché il talento di cui dispongono è di primo livello ed anche Paulo Sousa è un grande allenatore. Per me hanno tutte la carte in regola per lottare fino alla fine per un posto in Champions League, visto che anche il rendimento delle rivali fino a qui non è stato eccellente".