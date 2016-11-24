Gonzalo: "Volevamo vincere, loro più bravi. Noi distratti? I giornalisti parlano..."

Frecciata di Gonzalo al termine della partita contro il Paok...

Parla Gonzalo Rodríguez, ai microfoni di Sky Sport, al termine della sconfitta contro il Paok, sancita da un beffardo gol al '93'. Queste le esternazioni a caldo dell'argentino: "Non abbiamo pensato a pareggiare, abbiamo cercato in tutti i modi di vincerla ma loro sono stati più bravi. Comunque in Europa è così, sono poche le squadre che si qualificano prima dell'ultima giornata. Ogni partita per noi è importantissimo ed ora tocca al campionato contro l'Inter. Distratti da voci esterne al campo? I giornalisti parlano ma noi non siamo distratti".