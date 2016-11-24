Gonzalo: "Volevamo vincere, loro più bravi. Noi distratti? I giornalisti parlano..."
Frecciata di Gonzalo al termine della partita contro il Paok...
A cura di Redazione Labaroviola
24 novembre 2016 22:06
Parla Gonzalo Rodríguez, ai microfoni di Sky Sport, al termine della sconfitta contro il Paok, sancita da un beffardo gol al '93'. Queste le esternazioni a caldo dell'argentino: "Non abbiamo pensato a pareggiare, abbiamo cercato in tutti i modi di vincerla ma loro sono stati più bravi. Comunque in Europa è così, sono poche le squadre che si qualificano prima dell'ultima giornata. Ogni partita per noi è importantissimo ed ora tocca al campionato contro l'Inter. Distratti da voci esterne al campo? I giornalisti parlano ma noi non siamo distratti".