Babacar: "Peccato per la sconfitta. Ho voglia di mettermi sempre in mostra per trovare più spazio"

Dobbiamo vincere per essere sicuri del primo posto. Stiamo lavorando bene e il mister mi sta aiutando

Parla Babacar, ai microfoni di Sky Sport, al termine della partita che lo ha visto protagonista con un grande gol, tuttavia vanificato dal definito 2-3 di Rodrigues. Queste le sue dichiarazioni: "Peccato per la sconfitta, ora dobbiamo vincere per essere sicuri di passare. Perché faccio bene in Europa League? Ho voglia di mettermi sempre in mostra e sfruttare a pieno ogni singola occasione che mi viene concessa facendomi trovare pronto".

Prosegue sul minutaggio in campionato: "Io vorrei giocare sempre, mi sto allenando ed anche il mister mi sta aiutando in questa fase. Stiamo lavorando bene e dobbiamo continuare così".